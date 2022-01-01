Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту

Преимущества

Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой

Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки

Оснастка комплектуется центрирующим сверлом

Коронки алмазные по керамограниту. Серия "Профи". Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления керамогранита, керамической плитки, изделий из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Трубчатые сверла диаметром 5-14мм не имеют направляющего сверла, потому рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Коронки диаметром 16-120 имеют направляющее твердосплавное сверло по плитке для сверления мягкой керамики и облицовочной плитки без кондуктора. При сверлении керамогранита направляющее сверло необходимо снять, воспользовавшись кондуктором или производя засверливание под углом. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель имеющую высокий крутящий момент в сочетании с невысокими оборотами. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 1000 об/мин в зависимости от диаметра.