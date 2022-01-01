Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту
Арт. О00000024285
Характеристики
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Производитель
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Алмазная
|Да
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Длина, мм
|70
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Тип упаковки
|блистер
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min диаметр, мм
|68
- Коронки алмазные по керамограниту. Серия "Профи". Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления керамогранита, керамической плитки, изделий из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Трубчатые сверла диаметром 5-14мм не имеют направляющего сверла, потому рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Коронки диаметром 16-120 имеют направляющее твердосплавное сверло по плитке для сверления мягкой керамики и облицовочной плитки без кондуктора. При сверлении керамогранита направляющее сверло необходимо снять, воспользовавшись кондуктором или производя засверливание под углом. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель имеющую высокий крутящий момент в сочетании с невысокими оборотами. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 1000 об/мин в зависимости от диаметра.
Преимущества
- Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой
- Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки
- Оснастка комплектуется центрирующим сверлом