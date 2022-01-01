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Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту
1 415 ₽
1 490 ₽
Коронки для плитки
  • Персональная скидка
Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту
Арт. О00000024285
Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту
Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту
Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту
Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту

Коронка алмазная Практика "Профи" 917-712, по керамограниту

  • -75 ₽
1 415 ₽
1 490 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-142 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000024285

Характеристики

Производитель
Практика
Алмазная
Да
Длина, мм
70
Тип упаковки
блистер
min диаметр, мм
68
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -75 ₽
1 415 ₽
1 490 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-142 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Коронки алмазные по керамограниту. Серия "Профи". Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления керамогранита, керамической плитки, изделий из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Трубчатые сверла диаметром 5-14мм не имеют направляющего сверла, потому рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Коронки диаметром 16-120 имеют направляющее твердосплавное сверло по плитке для сверления мягкой керамики и облицовочной плитки без кондуктора. При сверлении керамогранита направляющее сверло необходимо снять, воспользовавшись кондуктором или производя засверливание под углом. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель имеющую высокий крутящий момент в сочетании с невысокими оборотами. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 1000 об/мин в зависимости от диаметра.

    Преимущества

    • Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой
    • Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки
    • Оснастка комплектуется центрирующим сверлом