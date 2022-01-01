Коронка алмазная Практика "Профи" 917-736, по керамограниту
Арт. О00000024286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|70
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-736 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики.
Преимущества
- Ограниченно подходит для сверления толстого стекла
- Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой
- Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки
- Оснастка комплектуется центрирующим сверлом