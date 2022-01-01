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Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
250 ₽
Коронки биметаллические
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Арт. О00000024260
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
    Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука
      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука

      Коронка биметаллическая Практика 035-936, 25 мм, 1 штука

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024260

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      min диаметр, мм
      		25
      max диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронки биметалические. Серия "Профи". Предназначены для сверления сквозных отверстий большого диаметра в листовом металле, пластике, ДСП, дереве, гипсокартоне. Используются при установке сантехнических и вентиляционных труб, проводке коммуникаций, монтаже розеток и выключателей, установке замков в деревянные и металлические двери.

        Преимущества

        • Обеспечивают высокую скорость сверления и ресурс
        • Режущие зубья изготовлены из быстрорежущей стали легированной кобальтом