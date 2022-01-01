Коронка HCS Практика 918-771, по дереву
Арт. О00000024245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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min диаметр, мм
|25
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max диаметр, мм
|25
- Коронка HCS Мастер ПРАКТИКА 918-771 предназначена для грубого быстрого сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, пластике. Не подходит для сверления металла. Адаптер для крепления коронки арт. 918-733 необходимо приобретать отдельно.
Преимущества
- Изготовлена из углеродистой инструментальной стали
- Твердость режущих зубьев HRC 40-48