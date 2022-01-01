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Коронка HCS Практика 918-771, по дереву
110 ₽
Коронки по дереву
    Коронка HCS Практика 918-771, по дереву
    Арт. О00000024245
    Коронка HCS Практика 918-771, по дереву

      Коронка HCS Практика 918-771, по дереву

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024245

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      min диаметр, мм
      		25
      max диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка HCS Мастер ПРАКТИКА 918-771 предназначена для грубого быстрого сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, пластике. Не подходит для сверления металла. Адаптер для крепления коронки арт. 918-733 необходимо приобретать отдельно.

        Преимущества

        • Изготовлена из углеродистой инструментальной стали
        • Твердость режущих зубьев HRC 40-48