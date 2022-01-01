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Коронка Практика 918-894, по дереву
160 ₽
175 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Практика 918-894, по дереву
    Арт. О00000024250
    Коронка Практика 918-894, по дереву
    Коронка Практика 918-894, по дереву
      Коронка Практика 918-894, по дереву
      Коронка Практика 918-894, по дереву

      Коронка Практика 918-894, по дереву

      • -15 ₽
      160 ₽
      175 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 ноября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 ноября или позже
        из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 ноября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024250

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Алмазная
      		Нет
      min диаметр, мм
      		68
      max диаметр, мм
      		68
      Материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      • -15 ₽
      160 ₽
      175 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 ноября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 ноября или позже
        из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 ноября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка HCS Мастер ПРАКТИКА 918-894 предназначена для грубого быстрого сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, пластике.Не подходит для сверления металла. Адаптер для крепления коронки арт. 918-740 необходимо приобретать отдельно.

        Преимущества

        • Изготовлена из углеродистой инструментальной стали
        • Твердость режущих зубьев HRC 40-48