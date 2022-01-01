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Коронка Практика 918-924, по дереву
175 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Практика 918-924, по дереву
    Арт. О00000024251
    Коронка Практика 918-924, по дереву

      Коронка Практика 918-924, по дереву

      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 20 октября или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024251

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Алмазная
      		Нет
      min диаметр, мм
      		82
      max диаметр, мм
      		82
      Материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 20 октября или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка Практика 918-924, по дереву предназначена для грубого быстрого сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, пластике. Не подходит для сверления металла. Адаптер для крепления коронки арт. 918-740 необходимо приобретать отдельно. Данная коронка не подходит для сверления металла!

        Преимущества

        • Изготовлена из углеродистой инструментальной стали
        • Твердость режущих зубьев HRC 40-48