Коронка Практика 918-924, по дереву
Арт. О00000024251
Характеристики
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Производитель
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Алмазная
|Нет
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min диаметр, мм
|82
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max диаметр, мм
|82
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Материал
|углеродистая сталь
- Коронка Практика 918-924, по дереву предназначена для грубого быстрого сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, пластике. Не подходит для сверления металла. Адаптер для крепления коронки арт. 918-740 необходимо приобретать отдельно. Данная коронка не подходит для сверления металла!
Преимущества
- Изготовлена из углеродистой инструментальной стали
- Твердость режущих зубьев HRC 40-48