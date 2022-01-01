Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм

Преимущества

Система крепления SDS-Max плотно фиксирует коронку на инструменте

Рекомендуется использовать исключительно для сухого сверления

Коронка твердосплавная Практика Профи SDS-Max применяется для ударного сверления совместно с перфораторами во время монтажных и строительных работ. С ней можно проводить операции со следующими типами поверхности: бетон; кирпич; камень и т.д