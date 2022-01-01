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Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
2 639 ₽
2 660 ₽
Коронки SDS-Max
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
    Арт. О00000024301
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм

      Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм

      • -21 ₽
      2 639 ₽
      2 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024301

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      min диаметр, мм
      		120
      Все характеристики
      • -21 ₽
      2 639 ₽
      2 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка твердосплавная Практика Профи SDS-Max применяется для ударного сверления совместно с перфораторами во время монтажных и строительных работ. С ней можно проводить операции со следующими типами поверхности: бетон; кирпич; камень и т.д

        Преимущества

        • Система крепления SDS-Max плотно фиксирует коронку на инструменте
        • Рекомендуется использовать исключительно для сухого сверления