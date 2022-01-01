Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
Арт. О00000024301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|сухое
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min диаметр, мм
|120
- Коронка твердосплавная Практика Профи SDS-Max применяется для ударного сверления совместно с перфораторами во время монтажных и строительных работ. С ней можно проводить операции со следующими типами поверхности: бетон; кирпич; камень и т.д
Преимущества
- Система крепления SDS-Max плотно фиксирует коронку на инструменте
- Рекомендуется использовать исключительно для сухого сверления