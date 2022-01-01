Ударная твердосплавная коронка Практика 035-189, SDS-Plus, 82 мм
Арт. О00000024298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|сухое
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min диаметр, мм
|82
- Ударная твердосплавная коронка ПРАКТИКА 035-189 предназначена для быстрого ударного сверления в кирпиче и неармированном бетоне глухих отверстий под монтажные коробки.
Преимущества
- При использовании удлинителя возможно сверление сквозных отверстий до 500мм последовательно выбивая керн
- Посадочная резьба хвостовика М22