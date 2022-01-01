Ударная твердосплавная коронка Практика 035-189, SDS-Plus, 82 мм

Преимущества

При использовании удлинителя возможно сверление сквозных отверстий до 500мм последовательно выбивая керн

Посадочная резьба хвостовика М22

Ударная твердосплавная коронка ПРАКТИКА 035-189 предназначена для быстрого ударного сверления в кирпиче и неармированном бетоне глухих отверстий под монтажные коробки.