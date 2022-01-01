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Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
310 ₽
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
    Арт. О00000024348
    Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
    Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
    Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
      Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
      Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
      Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.

      Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024348

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленты шлифовальные бесконечные Практика 100x610 мм. ГОСТ 22776-77. Серия Мастер. Изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203).

        Преимущества

        Высокая эффективность шлифования
        Большая долговечность
        Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл