Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.
Арт. О00000024348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Ленты шлифовальные бесконечные Практика 100x610 мм. ГОСТ 22776-77. Серия Мастер. Изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203).
ПреимуществаВысокая эффективность шлифования
Большая долговечность
Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл