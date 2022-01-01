Шлифовальная лента Практика 031-365, P80, 100x610 мм, 3 шт.

Ленты шлифовальные бесконечные Практика 100x610 мм. ГОСТ 22776-77. Серия Мастер. Изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203). Преимущества Высокая эффективность шлифования

Большая долговечность

Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл