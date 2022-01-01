Набор бит мини с отверткой Практика "Профи" 774-528, 32 штуки

Профессиональный компактный набор бит ПРАКТИКА "Профи" 774-528 поможет быстро и просто осуществить любую ремонтную работу. Комплект бит упакован в износостойкую пластиковую коробку-кейс. В комплекте имеются следующие насадки: Torx Т 15-30, SL 4,5-6,5 мм, РН 1-3 мм, PZ 1-3 мм. Приобрести представленный набор можно уже сейчас. В комплекте ПРАКТИКА "Профи" 774-528 имеется удобная отвертка. Ее прорезиненная пластиковая ручка комфортна в работе, надежно фиксирует бит, не позволяет ему выпадать либо ломаться. Количество насадок в комплекте приравнивается к 32. Это стандартный профессиональный набор, который станет полезным приобретением для каждого мужчины с золотыми руками.