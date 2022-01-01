Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор бит мини с отверткой Практика "Профи" 774-528, 32 штуки
600 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит мини с отверткой Практика "Профи" 774-528, 32 штуки
    Арт. О00000011506
    Набор бит мини с отверткой Практика "Профи" 774-528, 32 штуки

      Набор бит мини с отверткой Практика "Профи" 774-528, 32 штуки

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011506

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.24
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Покрытие TIN
      		Нет
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный компактный набор бит ПРАКТИКА "Профи" 774-528 поможет быстро и просто осуществить любую ремонтную работу. Комплект бит упакован в износостойкую пластиковую коробку-кейс. В комплекте имеются следующие насадки: Torx Т 15-30, SL 4,5-6,5 мм, РН 1-3 мм, PZ 1-3 мм. Приобрести представленный набор можно уже сейчас. В комплекте ПРАКТИКА "Профи" 774-528 имеется удобная отвертка. Ее прорезиненная пластиковая ручка комфортна в работе, надежно фиксирует бит, не позволяет ему выпадать либо ломаться. Количество насадок в комплекте приравнивается к 32. Это стандартный профессиональный набор, который станет полезным приобретением для каждого мужчины с золотыми руками.