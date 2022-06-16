Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
Арт. Ю00000023304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длины сверл в комплекте, мм
|110
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Вес, кг
|0.13
- Набор буров Практика 648-694 состоит из трех удобных насадок. Длина каждого изделия равна 11 см, а рабочий диаметр составляет 5, 6 и 8 мм. Элементы оснастки подходят для разных моделей инструментов с универсальным патроном SDS-plus.
Преимущества
- Набор Практика 648-694 поставляется в удобной упаковке-клипсе
- Изделия произведены из прочного стального сплава
- Усиление конструкции обеспечивается за счет наличия твердосплавных напаек и крестообразного кончика