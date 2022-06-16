Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
5.0
1
185 ₽
Наборы буров
    Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
    Арт. Ю00000023304
    5.0
    1
    Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
    Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
      Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)
      Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)

      Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023304
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длины сверл в комплекте, мм
      		110
      Вес, кг
      		0.13
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор буров Практика 648-694 состоит из трех удобных насадок. Длина каждого изделия равна 11 см, а рабочий диаметр составляет 5, 6 и 8 мм. Элементы оснастки подходят для разных моделей инструментов с универсальным патроном SDS-plus.

        Преимущества

        • Набор Практика 648-694 поставляется в удобной упаковке-клипсе
        • Изделия произведены из прочного стального сплава
        • Усиление конструкции обеспечивается за счет наличия твердосплавных напаек и крестообразного кончика