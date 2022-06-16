Набор буров Практика Мастер 648-694 (SDS-plus, 3 шт.)

Преимущества

Набор Практика 648-694 поставляется в удобной упаковке-клипсе

Изделия произведены из прочного стального сплава

Усиление конструкции обеспечивается за счет наличия твердосплавных напаек и крестообразного кончика

Набор буров Практика 648-694 состоит из трех удобных насадок. Длина каждого изделия равна 11 см, а рабочий диаметр составляет 5, 6 и 8 мм. Элементы оснастки подходят для разных моделей инструментов с универсальным патроном SDS-plus.