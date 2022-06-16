Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук

Преимущества

Сверла с содержанием кобальта 5%

Высокое качество

Угол заточки 135 градусов



Набор сверл по металлу серия Эксперт 5 штук. Сверла с содержанием кобальта 5% (Р6М5К5) для самых высоких нагрузок при сверлении металлов, стали с пределом прочности на растяжение до 1100Н/мм2. Затыловочная шлифовка режущей части обеспечивает идеальное засверливание, быстрое сверление и чистые кромки отверстия. Угол заточки 135 градусов. Рекомендуется использовать СОЖ.