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Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук
5.0
2
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Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук
    Арт. О00000007845
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук
    Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук
    Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук
      Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук
      Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук
      Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук

      Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 Эксперт, 2-6 мм, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007845
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		2, 6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл по металлу серия Эксперт 5 штук. Сверла с содержанием кобальта 5% (Р6М5К5) для самых высоких нагрузок при сверлении металлов, стали с пределом прочности на растяжение до 1100Н/мм2. Затыловочная шлифовка режущей части обеспечивает идеальное засверливание, быстрое сверление и чистые кромки отверстия. Угол заточки 135 градусов. Рекомендуется использовать СОЖ.

        Преимущества

        • Сверла с содержанием кобальта 5%
        • Высокое качество
        • Угол заточки 135 градусов