Пилки Практика 773-576, для лезвийной пилы S4860DF BIM

Преимущества

Для изготовления пилок применен биметалл

Тело полотна выполнено из инструментальной стали, а зубья – из быстрорежущей стали

Фрезерованные зубья с шагом 4 мм обеспечивают высокую скорость пиления

Полотно для сабельных пил Практика 773-576 благодаря универсальности позволяет качественно справляться с распиливанием множества материалов. С помощью этого комплекта можно осуществлять резку тонких металлических профилей, стали, древесины, пластика.