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Пилки Практика 773-576, для лезвийной пилы S4860DF BIM
1 380 ₽
Полотна для сабельных пил
    Пилки Практика 773-576, для лезвийной пилы S4860DF BIM
    Арт. О00000024394
    Пилки Практика 773-576, для лезвийной пилы S4860DF BIM

      Пилки Практика 773-576, для лезвийной пилы S4860DF BIM

      1 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024394

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      1 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно для сабельных пил Практика 773-576 благодаря универсальности позволяет качественно справляться с распиливанием множества материалов. С помощью этого комплекта можно осуществлять резку тонких металлических профилей, стали, древесины, пластика.

        Преимущества

        • Для изготовления пилок применен биметалл
        • Тело полотна выполнено из инструментальной стали, а зубья – из быстрорежущей стали
        • Фрезерованные зубья с шагом 4 мм обеспечивают высокую скорость пиления