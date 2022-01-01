Пилки Практика 773-576, для лезвийной пилы S4860DF BIM
Арт. О00000024394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Полотно для сабельных пил Практика 773-576 благодаря универсальности позволяет качественно справляться с распиливанием множества материалов. С помощью этого комплекта можно осуществлять резку тонких металлических профилей, стали, древесины, пластика.
Преимущества
- Для изготовления пилок применен биметалл
- Тело полотна выполнено из инструментальной стали, а зубья – из быстрорежущей стали
- Фрезерованные зубья с шагом 4 мм обеспечивают высокую скорость пиления