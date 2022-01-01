Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS
Арт. О00000024387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|75
- Набор Практика 034-502 состоит из двух полотен типа T127D, которые подходят для аккуратного и быстрого выпиливания изделий из алюминия и других мягких металлов. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведенными фрезерованными зубьями с шагом 3 мм, что гарантирует точность обработки и продолжительный срок использования. Пилки подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Лёгкость в применении
- Высокое качество пиления
- Надёжность и длительный срок службы