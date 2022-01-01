Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS

Преимущества

Лёгкость в применении

Высокое качество пиления

Надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 034-502 состоит из двух полотен типа T127D, которые подходят для аккуратного и быстрого выпиливания изделий из алюминия и других мягких металлов. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведенными фрезерованными зубьями с шагом 3 мм, что гарантирует точность обработки и продолжительный срок использования. Пилки подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.