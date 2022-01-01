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Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS
150 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS
    Арт. О00000024387
    Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS
    Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS
      Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS
      Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS

      Пилки Практика 034-502, для лобзика по алюминию, HSS

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024387

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 034-502 состоит из двух полотен типа T127D, которые подходят для аккуратного и быстрого выпиливания изделий из алюминия и других мягких металлов. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведенными фрезерованными зубьями с шагом 3 мм, что гарантирует точность обработки и продолжительный срок использования. Пилки подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • Лёгкость в применении
        • Высокое качество пиления
        • Надёжность и длительный срок службы