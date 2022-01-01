Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS

Преимущества

удобное применение

высокое качество

надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 034-588 серии «Профи» состоит из двух полотен типа T119B, которые подходят для быстрого и грубого выпиливания изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, а также пластика. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с волнистыми фрезерованными зубьями с шагом 2 мм, что гарантирует высокую скорость работы, относительную чистоту обработки и продолжительный срок использования. Они подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.