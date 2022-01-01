Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
Арт. О00000024376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|50
- Набор Практика 034-588 серии «Профи» состоит из двух полотен типа T119B, которые подходят для быстрого и грубого выпиливания изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, а также пластика. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с волнистыми фрезерованными зубьями с шагом 2 мм, что гарантирует высокую скорость работы, относительную чистоту обработки и продолжительный срок использования. Они подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- удобное применение
- высокое качество
- надёжность и длительный срок службы