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Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
75 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
    Арт. О00000024376
    Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
    Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
    Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS

      Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024376

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 034-588 серии «Профи» состоит из двух полотен типа T119B, которые подходят для быстрого и грубого выпиливания изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, а также пластика. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с волнистыми фрезерованными зубьями с шагом 2 мм, что гарантирует высокую скорость работы, относительную чистоту обработки и продолжительный срок использования. Они подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • удобное применение
        • высокое качество
        • надёжность и длительный срок службы