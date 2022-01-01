Пилки Практика 036-100 для лобзика по дереву, HCS

Преимущества

Универсальное применение

Высокое качество

Надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 036-100 состоит из двух полотен типа T13, которые подходят для аккуратного и чистого выпиливания по лицевой стороне изделий из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведенными фрезерованными зубьями с шагом 3 мм, что гарантирует высокую точность, чистоту обработки и продолжительный срок использования. Они подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.