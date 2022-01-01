Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS

Описание: Пилки для лобзика Практика T244D 034-564 используются для резки изделий из ДСП и древесины твердых и мягких сортов. Т-образный хвостовик позволит быстро закрепить насадку на любой модели инструмента. Набор состоит из двух элементов оснастки, поставляющихся в небольшой картонной упаковке. Изделия Практика T244D 034-564 производятся из высокоуглеродистой стали, устойчивой к деформированию и быстрому износу. Конструкция рабочей области длиной 7.5 см позволяет осуществлять фигурный рез. Насадки общей длиной по 10 см обладают высокопрочными зубьями, расположенными с шагом 4 мм.