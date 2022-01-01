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Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
95 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
    Арт. О00000024377
    Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
    Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS

      Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024377

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Общая длина, мм
      		100
      Количество, шт
      		2
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Пилки для лобзика Практика T244D 034-564 используются для резки изделий из ДСП и древесины твердых и мягких сортов. Т-образный хвостовик позволит быстро закрепить насадку на любой модели инструмента. Набор состоит из двух элементов оснастки, поставляющихся в небольшой картонной упаковке. Изделия Практика T244D 034-564 производятся из высокоуглеродистой стали, устойчивой к деформированию и быстрому износу. Конструкция рабочей области длиной 7.5 см позволяет осуществлять фигурный рез. Насадки общей длиной по 10 см обладают высокопрочными зубьями, расположенными с шагом 4 мм.