Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
Арт. О00000024380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|75
- Набор Практика 776-973 серии «Профи» содержит два полотна типа T244DA, которые разработаны для криволинейного выпиливания изделий толщиной до 40 мм из древесины и ДСП. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведёнными шлифованными зубьями с шагом 4 мм. Обратная сторона с дополнительным рядом зубьев с шагом 1.2 мм для подпиливания в узких местах. Это гарантирует аккуратность выполняемой работы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Имеет дополнительный ряд зубьев
- Высокое качество
- Надёжность и длительный срок службы