Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS

Преимущества

Имеет дополнительный ряд зубьев

Высокое качество

Надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 776-973 серии «Профи» содержит два полотна типа T244DA, которые разработаны для криволинейного выпиливания изделий толщиной до 40 мм из древесины и ДСП. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведёнными шлифованными зубьями с шагом 4 мм. Обратная сторона с дополнительным рядом зубьев с шагом 1.2 мм для подпиливания в узких местах. Это гарантирует аккуратность выполняемой работы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.