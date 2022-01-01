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Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
130 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
    Арт. О00000024380
    Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
    Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
    Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS

      Пилки Практика 776-973, для лобзика по дереву, HCS

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024380

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 776-973 серии «Профи» содержит два полотна типа T244DA, которые разработаны для криволинейного выпиливания изделий толщиной до 40 мм из древесины и ДСП. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведёнными шлифованными зубьями с шагом 4 мм. Обратная сторона с дополнительным рядом зубьев с шагом 1.2 мм для подпиливания в узких местах. Это гарантирует аккуратность выполняемой работы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • Имеет дополнительный ряд зубьев
        • Высокое качество
        • Надёжность и длительный срок службы