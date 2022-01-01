Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS

Преимущества

Удобное применение

Высокое качество

Надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 035-820 состоит из двух полотен типа T311C, рассчитанных на грубое и быстрое выпиливание изделий толщиной до 95 мм из древесины, а также ДСП и ДВП. Изготовленная из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведенными фрезерованными зубьями с шагом 2.75 мм. Удлиненная оснастка обеспечивает удобство и быстроту выполняемой работы, а также гарантирует длительный срок службы. Пилки совместимы с электрическими лобзиками с креплением для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.