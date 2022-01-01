Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
Арт. О00000024378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|100
- Набор Практика 035-820 состоит из двух полотен типа T311C, рассчитанных на грубое и быстрое выпиливание изделий толщиной до 95 мм из древесины, а также ДСП и ДВП. Изготовленная из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведенными фрезерованными зубьями с шагом 2.75 мм. Удлиненная оснастка обеспечивает удобство и быстроту выполняемой работы, а также гарантирует длительный срок службы. Пилки совместимы с электрическими лобзиками с креплением для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Удобное применение
- Высокое качество
- Надёжность и длительный срок службы