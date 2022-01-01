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Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
95 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
    Арт. О00000024378
    Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
    Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
    Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS

      Пилки Практика 035-820, для лобзика по дереву, HCS

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024378

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		100
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 035-820 состоит из двух полотен типа T311C, рассчитанных на грубое и быстрое выпиливание изделий толщиной до 95 мм из древесины, а также ДСП и ДВП. Изготовленная из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведенными фрезерованными зубьями с шагом 2.75 мм. Удлиненная оснастка обеспечивает удобство и быстроту выполняемой работы, а также гарантирует длительный срок службы. Пилки совместимы с электрическими лобзиками с креплением для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • Удобное применение
        • Высокое качество
        • Надёжность и длительный срок службы