Пилки Практика 038-777, для лобзика по дереву, HCS

Преимущества

Универсальное применение

Высокое качество

Надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 038-777 серии «Мастер» содержит два полотна типа T344D, которые разработаны для аккуратного и быстрого поперечного и продольного распила изделий разной толщины из древесины, ДВП, ДСП, а также пластика. Удлиненная оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведёнными шлифованными зубьями с шагом 4 мм, что гарантирует аккуратность выполняемой работы и увеличенный срок службы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.