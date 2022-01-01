Пилки Практика 038-777, для лобзика по дереву, HCS
Арт. О00000024379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|110
- Набор Практика 038-777 серии «Мастер» содержит два полотна типа T344D, которые разработаны для аккуратного и быстрого поперечного и продольного распила изделий разной толщины из древесины, ДВП, ДСП, а также пластика. Удлиненная оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с разведёнными шлифованными зубьями с шагом 4 мм, что гарантирует аккуратность выполняемой работы и увеличенный срок службы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Универсальное применение
- Высокое качество
- Надёжность и длительный срок службы