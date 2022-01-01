Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS

Преимущества

Универсальное применение

Высокое качество

Надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 034-427 серии «Профи» содержит два полотна типа T101AO, которые разработаны для криволинейного выпиливания изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с неразведёнными шлифованными зубьями с шагом 1.4 мм, что гарантирует аккуратность, чистоту выполняемой работы и увеличенный срок службы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.