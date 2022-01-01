Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
Арт. О00000024382
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип пилки
|для ламината
|
Рабочая длина, мм
|91
- Набор Практика 034-427 серии «Профи» содержит два полотна типа T101AO, которые разработаны для криволинейного выпиливания изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с неразведёнными шлифованными зубьями с шагом 1.4 мм, что гарантирует аккуратность, чистоту выполняемой работы и увеличенный срок службы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Универсальное применение
- Высокое качество
- Надёжность и длительный срок службы