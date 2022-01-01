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Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
175 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
    Арт. О00000024382
    Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
    Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
    Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
      Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
      Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS
      Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS

      Пилки Практика 649-202, для лобзика по ламинату дереву, HCS

      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024382

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		91
      Все характеристики
      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 034-427 серии «Профи» содержит два полотна типа T101AO, которые разработаны для криволинейного выпиливания изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с неразведёнными шлифованными зубьями с шагом 1.4 мм, что гарантирует аккуратность, чистоту выполняемой работы и увеличенный срок службы. Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • Универсальное применение
        • Высокое качество
        • Надёжность и длительный срок службы