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Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
195 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
    Арт. О00000024383
    Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
    Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
    Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
      Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
      Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
      Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату

      Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024383

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 034-441 серии «Профи» состоит из двух полотен типа T101BR, которые подходят для аккуратного и чистого выпиливания по лицевой стороне изделий из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с неразведенными шлифованными зубьями обратного наклона с шагом 2.5 мм, что гарантирует высокую точность, чистоту обработки и продолжительный срок использования. Они подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • Универсальное применение
        • Высокое качество
        • Надёжность и длительный срок службы