Пилки Практика 034-618, для лобзика по ламинату
Арт. О00000024383
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для ламината
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Рабочая длина, мм
|75
- Набор Практика 034-441 серии «Профи» состоит из двух полотен типа T101BR, которые подходят для аккуратного и чистого выпиливания по лицевой стороне изделий из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика. Оснастка произведена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с неразведенными шлифованными зубьями обратного наклона с шагом 2.5 мм, что гарантирует высокую точность, чистоту обработки и продолжительный срок использования. Они подходят к электрическим лобзикам, которые имею крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Универсальное применение
- Высокое качество
- Надёжность и длительный срок службы