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Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
200 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
    Арт. О00000024388
    Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
    Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
      Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
      Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS

      Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024388

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева, для пластика
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изготовлены из углеродистой стали, средний зуб. Предназанчены для реза по пластику (желательно применение масла против залипания в заготовке), реза по древесине.

        Преимущества

        • Инструменты производятся из высококачественной стали, устойчивой к износу и образованию коррозии, а также отличающейся повышенной твердостью
        • Наличие T-образного хвостовика способствует совместимости со многими электроинструментами