Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
Арт. О00000024388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева, для пластика
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Рабочая длина, мм
|75
- Изготовлены из углеродистой стали, средний зуб. Предназанчены для реза по пластику (желательно применение масла против залипания в заготовке), реза по древесине.
Преимущества
- Инструменты производятся из высококачественной стали, устойчивой к износу и образованию коррозии, а также отличающейся повышенной твердостью
- Наличие T-образного хвостовика способствует совместимости со многими электроинструментами