Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS

Преимущества

Инструменты производятся из высококачественной стали, устойчивой к износу и образованию коррозии, а также отличающейся повышенной твердостью

Наличие T-образного хвостовика способствует совместимости со многими электроинструментами

Изготовлены из углеродистой стали, средний зуб. Предназанчены для реза по пластику (желательно применение масла против залипания в заготовке), реза по древесине.