Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
Арт. О00000018042
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|металл, камень, сталь, плитка, стекло
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Вес, кг
|0.03
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Подробное описание товара:Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - карбид кремния (SiC) обладает наилучшими режущими свойствами при обработке минеральных материалов. Предназначена для обработки стекла, плитки, камня, стали, твердого пластика с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.