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Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
125 ₽
Насадки для граверов
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
    Арт. О00000018042
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм

      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000018042

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл, камень, сталь, плитка, стекло
      Вес, кг
      		0.03
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подробное описание товара:

        Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - карбид кремния (SiC) обладает наилучшими режущими свойствами при обработке минеральных материалов. Предназначена для обработки стекла, плитки, камня, стали, твердого пластика с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.