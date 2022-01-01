Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-404, 10х32 мм

Подробное описание товара: Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - карбид кремния (SiC) обладает наилучшими режущими свойствами при обработке минеральных материалов. Предназначена для обработки стекла, плитки, камня, стали, твердого пластика с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.