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Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-411, 16х50 мм
150 ₽
Насадки для граверов
    Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-411, 16х50 мм
    Арт. О00000024613
    Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-411, 16х50 мм
    Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-411, 16х50 мм
      Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-411, 16х50 мм
      Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-411, 16х50 мм

      Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-411, 16х50 мм

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024613

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, камень, сталь
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Шарошка абразивная цилиндрическая Практика - предназначена для точной и качественной обработки изделий из стекла, керамической плитки, искусственного и натурального камня, закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердых пластиков. Подходит для прямых шлифовальных машин с цанговым зажимом и дрели с кулачковым патроном. Применяется для снятия заусенцев, зачистки сварных швов, снятия фасок, шлифования и заточки.