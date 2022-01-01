Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-183, 22х50 мм
Арт. О00000024608
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|сталь
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Описание:Шарошка абразивная цилиндрическая заостренная Практика - входит в серию "Профи" и предназначена для точной и качественной обработки изделий из закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердого пластика. Подходит для прямых шлифовальных машин с цанговым зажимом и дрели с кулачковым патроном. Применяется для снятия заусенцев, зачистки сварных швов, снятия фасок, шлифования и заточки.