Шарошка по дереву стальная ПРАКТИКА 648-328, 6 мм

Описание: Шарошка по дереву Практика стальная, цилиндрическая - предназначена для точной и качественной обработки изделий из дерева, фанеры, ДСП, пластика. Подходит для высокооборотной дрели. Применяется для обработки плоских и криволинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и заусенцев. Имеет крупную насечку, которая идеально подходит для высокой производительности работ.