Шарошка по дереву стальная ПРАКТИКА 648-328, 6 мм
Арт. О00000024624
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|дерево, пластик
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Описание:Шарошка по дереву Практика стальная, цилиндрическая - предназначена для точной и качественной обработки изделий из дерева, фанеры, ДСП, пластика. Подходит для высокооборотной дрели. Применяется для обработки плоских и криволинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и заусенцев. Имеет крупную насечку, которая идеально подходит для высокой производительности работ.