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Шарошка по дереву стальная ПРАКТИКА 648-328, 6 мм
150 ₽
Насадки для граверов
    Шарошка по дереву стальная ПРАКТИКА 648-328, 6 мм
    Арт. О00000024624
    Шарошка по дереву стальная ПРАКТИКА 648-328, 6 мм

      Шарошка по дереву стальная ПРАКТИКА 648-328, 6 мм

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024624

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево, пластик
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Шарошка по дереву Практика стальная, цилиндрическая - предназначена для точной и качественной обработки изделий из дерева, фанеры, ДСП, пластика. Подходит для высокооборотной дрели. Применяется для обработки плоских и криволинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и заусенцев. Имеет крупную насечку, которая идеально подходит для высокой производительности работ.