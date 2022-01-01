Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм

Скобы для степлера Практика, серия Эксперт, 14 мм, тип 53 - поставляются блоком в количестве 1000 штук. Являются универсальным крепежном средством при выполнении следующих работ: натягивание обивочной ткани, прикрепление листов ДВП к дереву, крепление проволочных сеток, прибивание полиэтилена, картона и т.д. 53 тип скоб указывает на то, что их можно использовать в большинстве степлеров и скобозабивных пистолетах.