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Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
130 ₽
Скобы для пневмостеплеров
    Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
    Арт. О00000024591
    Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
    Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
    Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
    Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
      Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
      Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
      Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм
      Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм

      Скобы Практика 775-402, для степлера, 14 мм, Тип 53, толщина 0,74 мм, ширина 11,4 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024591

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип скоб
      		53/A
      Форма
      		тонкая
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы для степлера Практика, серия Эксперт, 14 мм, тип 53 - поставляются блоком в количестве 1000 штук. Являются универсальным крепежном средством при выполнении следующих работ: натягивание обивочной ткани, прикрепление листов ДВП к дереву, крепление проволочных сеток, прибивание полиэтилена, картона и т.д. 53 тип скоб указывает на то, что их можно использовать в большинстве степлеров и скобозабивных пистолетах.