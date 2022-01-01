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Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
70 ₽
Скобы для пневмостеплеров
    Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
    Арт. О00000024587
    Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
    Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
    Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
    Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
    Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
      Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
      Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
      Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
      Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт
      Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт

      Скобы для степлера Практика 775-365, 1000 шт

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024587

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип скоб
      		53/A
      Форма
      		тонкая
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы для степлера ПРАКТИКА 775-365, 1000 шт. Для скрепления деревянных реек, прибивания ткани мягкой мебели, картона, крепления проволочной сетки. Скобы используются в качестве универсального крепежного средства при помощи степлера. Скобы имеют закаленную структуру и острые концы, благодаря чему с легкостью входят в материал и обеспечивают надежное крепление и фиксацию.