Скобы для степлера ПРАКТИКА 775-365, 1000 шт. Для скрепления деревянных реек, прибивания ткани мягкой мебели, картона, крепления проволочной сетки. Скобы используются в качестве универсального крепежного средства при помощи степлера. Скобы имеют закаленную структуру и острые концы, благодаря чему с легкостью входят в материал и обеспечивают надежное крепление и фиксацию.