Универсальное сверло Практика 774-429, 5х81 мм
Арт. О00000024540
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло из быстрорежущей стали Р6М5 для сверления и рассверливания (расточки) отверстий листовой стали, алюминии, дереве, ДСП, пластике. Покрытие нитридом титана придает поверхностное упрочнение телу сверла значительно увеличивая его ресурс и сопротивление перегрев. Рекомендуется использовать СОЖ.
Преимущества
- Обеспечивает точное сверление без сколов
- Покрытие нитридом титана