Универсальное сверло Практика 774-429, 5х81 мм

Преимущества

Обеспечивает точное сверление без сколов

Покрытие нитридом титана

Сверло из быстрорежущей стали Р6М5 для сверления и рассверливания (расточки) отверстий листовой стали, алюминии, дереве, ДСП, пластике. Покрытие нитридом титана придает поверхностное упрочнение телу сверла значительно увеличивая его ресурс и сопротивление перегрев. Рекомендуется использовать СОЖ.