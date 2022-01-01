Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
Арт. О00000024550
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
- Сверло-метчик комбинированное предназначено для сверления отверстия и нарезания резьбы при помощи дрели. Серия Эксперт. Для обработки листовых материалов и профилей из легированных и не легированных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2 и цветных металлов. Изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5, шлифованное, хвостовик 1/4’’. Сверление, нарезание резьбы и зенковка производится за один рабочий проход, очистка резьбы - на обратном ходу. Резьба метрическая DIN ISO 13, правосторонняя. Допуск ISO 2 / 6Н. Боковая поверхность - затыловочная шлифовка