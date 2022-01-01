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Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
635 ₽
Сверла по металлу
    Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
    Арт. О00000024550
    Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
    Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
    Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
      Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
      Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм
      Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм

      Сверло-метчик Практика 775-013, M10, HEX 1/4", 72 мм

      635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024550

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло-метчик комбинированное предназначено для сверления отверстия и нарезания резьбы при помощи дрели. Серия Эксперт. Для обработки листовых материалов и профилей из легированных и не легированных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2 и цветных металлов. Изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5, шлифованное, хвостовик 1/4’’. Сверление, нарезание резьбы и зенковка производится за один рабочий проход, очистка резьбы - на обратном ходу. Резьба метрическая DIN ISO 13, правосторонняя. Допуск ISO 2 / 6Н. Боковая поверхность - затыловочная шлифовка