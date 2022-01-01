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Сверло метчик Практика 774-986, 54 мм
689 ₽
Сверла по металлу
    Сверло метчик Практика 774-986, 54 мм
    Арт. О00000024547
    Сверло метчик Практика 774-986, 54 мм

      Сверло метчик Практика 774-986, 54 мм

      689 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024547

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      689 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированное сверло метчик от известного российского производителя «Практика» М5 применяется для резьбы по металлическим поверхностям при проведении ремонтных и строительных работ. Для этого используется дрель. Изделие длиной 54 миллиметра, шаг 0,8. Оно изготовлено из высококачественной стали марки Р6М5, шлифованное, с правосторонней резьбой. Оно оснащено шестигранным концевиком на 1/4 дюйма, поэтому отлично взаимодействует с современным инструментом. Работа происходит за один подход, так как нарезка резьбы и сверление происходит сразу, а очищается оно самостоятельно на обратном ходу. В блистере находится 1 сверло.