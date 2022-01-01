Сверло метчик Практика 774-986, 54 мм

Комбинированное сверло метчик от известного российского производителя «Практика» М5 применяется для резьбы по металлическим поверхностям при проведении ремонтных и строительных работ. Для этого используется дрель. Изделие длиной 54 миллиметра, шаг 0,8. Оно изготовлено из высококачественной стали марки Р6М5, шлифованное, с правосторонней резьбой. Оно оснащено шестигранным концевиком на 1/4 дюйма, поэтому отлично взаимодействует с современным инструментом. Работа происходит за один подход, так как нарезка резьбы и сверление происходит сразу, а очищается оно самостоятельно на обратном ходу. В блистере находится 1 сверло.