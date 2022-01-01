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Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм
540 ₽
Сверла по металлу
    Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм
    Арт. О00000024548
    Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм
    Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм
    Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм
      Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм
      Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм
      Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм

      Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024548

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированное сверло метчик от известного российского производителя «Практика» М6 широко применяется во время проведения ремонта для резьбы по металлическим поверхностям. Во время работы используется дрель. Длина изделия 57 миллиметров, шаг 1,0. Оно оснащено шестигранным концевиком на 1/4 дюйма, поэтому отлично взаимодействует с современным инструментом. Выплавлено изделие из высококачественной марки стали Р6М5, на него нанесена правая резьба, поверхность шлифованная. Работа происходит за один подход, так как нарезка резьбы и сверление происходит сразу, а очищается оно самостоятельно на обратном ходу. В блистере находится 1 сверло.