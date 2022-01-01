Сверло метчик Практика 774-993, 57 мм

Комбинированное сверло метчик от известного российского производителя «Практика» М6 широко применяется во время проведения ремонта для резьбы по металлическим поверхностям. Во время работы используется дрель. Длина изделия 57 миллиметров, шаг 1,0. Оно оснащено шестигранным концевиком на 1/4 дюйма, поэтому отлично взаимодействует с современным инструментом. Выплавлено изделие из высококачественной марки стали Р6М5, на него нанесена правая резьба, поверхность шлифованная. Работа происходит за один подход, так как нарезка резьбы и сверление происходит сразу, а очищается оно самостоятельно на обратном ходу. В блистере находится 1 сверло.