Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм

Сверло-метчик ПРАКТИКА 775-006 предназначено для сверления отверстия и нарезания резьбы с помощью дрели. Для обработки листовых материалов и профилей из легированных и не легированных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2 , а также цветных металлов. Выполнено из быстрорежущей стали Р6М5, шлифованное, хвостовик 1/4’’. Сверление, нарезание резьбы и зенковка производится за один рабочий проход, очистка резьбы - на обратном ходу.