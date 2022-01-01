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Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм
570 ₽
Сверла по металлу
    Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм
    Арт. О00000024549
    Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм
    Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм
    Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм
      Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм
      Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм
      Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм

      Сверло метчик Практика 775-006, 64 мм

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024549

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло-метчик ПРАКТИКА 775-006 предназначено для сверления отверстия и нарезания резьбы с помощью дрели. Для обработки листовых материалов и профилей из легированных и не легированных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2 , а также цветных металлов. Выполнено из быстрорежущей стали Р6М5, шлифованное, хвостовик 1/4’’. Сверление, нарезание резьбы и зенковка производится за один рабочий проход, очистка резьбы - на обратном ходу.