Сверло по бетону Практика Профи 775-525, 6x150 мм

Сверло по для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударными дрелями. Холоднокатанное тело с четырьмя отдельными спиралями обеспечивает наибольшую производительность отвода шлама и жесткость тела сверла, снижает трение, что существенно уменьшает вероятность перегрева и увеличивает срок службы