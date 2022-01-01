Сверло по бетону Практика Профи 775-525, 6x150 мм
Арт. О00000024572
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Сверло по для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударными дрелями. Холоднокатанное тело с четырьмя отдельными спиралями обеспечивает наибольшую производительность отвода шлама и жесткость тела сверла, снижает трение, что существенно уменьшает вероятность перегрева и увеличивает срок службы