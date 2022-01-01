Сверло по дереву Практика Профи 775-587, W-заточка, 6x90 мм
Арт. О00000024410
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Сверло по дереву Практика Профи 775-587 спиральное, шлифованное - изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Предназначено для сверления сквозных и глухих отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, OSB, фанере, гипсокартоне. Специальная W-образная заточка режущих кромок с боковой подрезкой обеспечивает надежное центрирование сверла и особо чистую обработку стенок отверстия. Высокая скорость сверления.