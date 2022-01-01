Сверло по металлу Практика 033-567, 10х133 мм
Арт. О00000024533
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
Описание:Сверло по металлу Практика 033-567 из серии Эксперт диаметром 10 мм и длиной 133 мм произведено из стали марки Р6М5 с добавлением кобальта. Оснастка рассчитана для проделывания отверстий в чугуне, твердой пластмассе, стали с максимальным пределом прочности 1100 Н/мм2. Сверло спиральной формы с цилиндрическим наконечником для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 135 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями.
Преимущества:
- точное сверление отверстий в металле;
- выдерживает большие нагрузки;
- изготовлено из высококачественной стали;
- шлифованное.
Комплектация:
- Сверло - 1 шт;
- Упаковка блистер.