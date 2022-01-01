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Сверло по металлу Практика 777-451, 11х142 мм
730 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Практика 777-451, 11х142 мм
    Арт. О00000024534
    Сверло по металлу Практика 777-451, 11х142 мм

      Сверло по металлу Практика 777-451, 11х142 мм

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024534

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		11
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло с содержанием кобальта 5% (Р6М5К5) для самых высоких нагрузок при сверлении металлов. Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, быстрое сверление и идеальные кромки отверстия. Угол заточки 135о. Рекомендуется использовать СОЖ