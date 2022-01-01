Сверло по металлу Практика 777-451, 11х142 мм
Арт. О00000024534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|11
- Сверло с содержанием кобальта 5% (Р6М5К5) для самых высоких нагрузок при сверлении металлов. Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, быстрое сверление и идеальные кромки отверстия. Угол заточки 135о. Рекомендуется использовать СОЖ