Сверло по металлу Практика 777-468, 12х151 мм
Арт. О00000024535
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|12
- Сверло по металлу Практика 777-468 из серии Эксперт диаметром 12 мм и длиной 151 мм произведено из стали марки Р6М5 с добавлением кобальта. Оснастка рассчитана для проделывания отверстий в чугуне, твердой пластмассе, стали с максимальным пределом прочности 1100 Н/мм2. Сверло спиральной формы с цилиндрическим наконечником для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 135 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями
Преимущества
- Точное сверление отверстий в металле
- Выдерживает большие нагрузки
- Изготовлено из высококачественной стали
- Шлифованное