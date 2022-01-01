Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм

Спиральное сверло с содержанием кобальта 5% для самых высоких нагрузок при сверлении металлов. Полностью шлифованные. Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, позволяет засверливаться на круглых поверхностях, эффективное сверление и аккуратные кромки отверстия. Угол заточки острия 135°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 1100 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей