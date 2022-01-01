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Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Арт. О00000024536
Характеристики
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Производитель
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Двухстороннее сверло
|Нет
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|13
|
Ударное
|Нет
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- Спиральное сверло с содержанием кобальта 5% для самых высоких нагрузок при сверлении металлов. Полностью шлифованные. Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, позволяет засверливаться на круглых поверхностях, эффективное сверление и аккуратные кромки отверстия. Угол заточки острия 135°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 1100 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей