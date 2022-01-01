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Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
816 ₽
960 ₽
Сверла по металлу
  • Персональная скидка
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Арт. О00000024536
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
  • Персональная скидка
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм
Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм

Сверло по металлу Практика 777-475, 13х151 мм

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  • -144 ₽
816 ₽
960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000024536

Характеристики

Производитель
Практика
Двухстороннее сверло
Нет
Количество предметов, шт
1
Диаметр, мм
13
Ударное
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -144 ₽
816 ₽
960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Спиральное сверло с содержанием кобальта 5% для самых высоких нагрузок при сверлении металлов. Полностью шлифованные. Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, позволяет засверливаться на круглых поверхностях, эффективное сверление и аккуратные кромки отверстия. Угол заточки острия 135°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 1100 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей