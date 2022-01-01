Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
Арт. О00000024544
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6, 13, 20
- Сверло конусное (6-20 мм) ПРАКТИКА 774-504 изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 и предназначено для получения отверстий в листовых металлических и пластиковых материалах. Покрытие нитридом титана значительно увеличивает сопротивление перегреву во время сверления и срок службы сверла Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей