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Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
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Сверла по металлу
    Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
    Арт. О00000024544
    Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
    Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
    Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
    Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
      Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
      Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
      Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм
      Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм

      Сверло конусное Практика 774-504, 6-20 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000024544

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6, 13, 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло конусное (6-20 мм) ПРАКТИКА 774-504 изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 и предназначено для получения отверстий в листовых металлических и пластиковых материалах. Покрытие нитридом титана значительно увеличивает сопротивление перегреву во время сверления и срок службы сверла Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей