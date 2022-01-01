Сверло по металлу Практика , 033-178, 3.2х65 мм

Преимущества

Точное сверление отверстий в металле

Изготовлено из высококачественной стали

Шлифованное

Оснастка рассчитана для проделывания отверстий в чугуне, твёрдом пластике, стали с максимальным пределом прочности 900 Н/мм2. Сверло спиральной формы с цилиндрическим наконечником для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 118 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями