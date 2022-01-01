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Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
290 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
    Арт. О00000024490
    Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
    Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
      Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
      Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм

      Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024490

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Удлиненное сверло по металлу Практика 774-849 из серии Профи диаметром 9 мм и длиной 178 мм произведено из стали марки Р6М5. Оснастка рассчитана для проделывания отверстий в чугуне, твёрдом пластике, стали с максимальным пределом прочности 900 Н/мм2. Сверло спиральной формы с цилиндрическим наконечником для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 118 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями.

        Преимущества:

        • точное сверление отверстий в металле;
        • выдерживает большие нагрузки;
        • изготовлено из высококачественной стали;
        • шлифованное.

        Комплектация:

        • Сверло - 1 шт;
        • Упаковка блистер