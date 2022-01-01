Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
Арт. О00000024490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
Описание:Удлиненное сверло по металлу Практика 774-849 из серии Профи диаметром 9 мм и длиной 178 мм произведено из стали марки Р6М5. Оснастка рассчитана для проделывания отверстий в чугуне, твёрдом пластике, стали с максимальным пределом прочности 900 Н/мм2. Сверло спиральной формы с цилиндрическим наконечником для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 118 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями.
Преимущества:
- точное сверление отверстий в металле;
- выдерживает большие нагрузки;
- изготовлено из высококачественной стали;
- шлифованное.
Комплектация:
- Сверло - 1 шт;
- Упаковка блистер