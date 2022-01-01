Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
Арт. О00000024407
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Вес, кг
|0.15
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Диаметр, мм
|125
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Материал
|Пластик
- Опорная тарелка Практика Профи используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Размещается на УШМ с резьбой М14. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с системой VELCRO.
Преимущества
- Использовать совместно с угловой шлифмашиной
- Изготовлены из термопластичного искусственного каучука и вспененного полиуретана
- Пластиковые тарелки имеют мягкую подкладку толщиной 10 мм с липучей основой VELCRO