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Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
355 ₽
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
    Арт. О00000024407
    Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
    Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
    Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
    Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
      Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
      Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
      Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм
      Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм

      Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024407

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Вес, кг
      		0.15
      Диаметр, мм
      		125
      Материал
      		Пластик
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Опорная тарелка Практика Профи используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Размещается на УШМ с резьбой М14. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с системой VELCRO.

        Преимущества

        • Использовать совместно с угловой шлифмашиной
        • Изготовлены из термопластичного искусственного каучука и вспененного полиуретана
        • Пластиковые тарелки имеют мягкую подкладку толщиной 10 мм с липучей основой VELCRO