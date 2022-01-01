Тарелка опорная Практика 038-531,125 мм

Преимущества

Использовать совместно с угловой шлифмашиной

Изготовлены из термопластичного искусственного каучука и вспененного полиуретана

Пластиковые тарелки имеют мягкую подкладку толщиной 10 мм с липучей основой VELCRO

Опорная тарелка Практика Профи используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Размещается на УШМ с резьбой М14. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с системой VELCRO.