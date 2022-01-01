Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм

Преимущества

Идеально подходит в качестве опоры для полужёстких абразивных торцевых кругов

Для грубого шлифования дерева, металла, камня, снятия лакокрасочных покрытий

Изготовлена из жесткого прочного пластика

Опорная тарелка Практика Эксперт используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Размещается на УШМ при помощи гаечного крепления. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с креплением на тарелку при помощи завязки.