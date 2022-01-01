Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
Арт. О00000024406
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Назначение по материалу
|металл, камень, дерево
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Вес, кг
|0.12
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Диаметр, мм
|125
- Опорная тарелка Практика Эксперт используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Размещается на УШМ при помощи гаечного крепления. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с креплением на тарелку при помощи завязки.
Преимущества
- Идеально подходит в качестве опоры для полужёстких абразивных торцевых кругов
- Для грубого шлифования дерева, металла, камня, снятия лакокрасочных покрытий
- Изготовлена из жесткого прочного пластика