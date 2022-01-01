Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
310 ₽
350 ₽
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Арт. О00000024406
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм
    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм

    Тарелка опорная Практика 776-737,125 мм

    • -40 ₽
    310 ₽
    350 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000024406

    Характеристики

    Производитель
    		Практика
    Тип оборудования
    		опорная тарелка
    Назначение по материалу
    		металл, камень, дерево
    Вес, кг
    		0.12
    Диаметр, мм
    		125
    Все характеристики
    • -40 ₽
    310 ₽
    350 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Опорная тарелка Практика Эксперт используется для фиксации различных кругов и колпаков для шлифовки и полировки. Размещается на УШМ при помощи гаечного крепления. С помощью данной опорной тарелки можно крепить абразивные шлифовальные листы, войлочные круги и полировальные шапки с креплением на тарелку при помощи завязки.

      Преимущества

      • Идеально подходит в качестве опоры для полужёстких абразивных торцевых кругов
      • Для грубого шлифования дерева, металла, камня, снятия лакокрасочных покрытий
      • Изготовлена из жесткого прочного пластика