Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм

Преимущества

Наличие магнитного контакта позволяют более плотно фиксировать насадку

Надежность

Удлинитель магнитный Практика Профи используется совместно с шуруповертами и гайковертам для увеличения рабочих параметров уже имеющихся насадок и инструментов. . Используется совместно с битами серии НЕХ 1 / 4".