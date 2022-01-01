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Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм
250 ₽
Магнитные держатели для бит
    Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм
    Арт. О00000023994
    Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм
    Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм
      Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм
      Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм

      Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023994

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		держатель для бит
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель магнитный Практика Профи используется совместно с шуруповертами и гайковертам для увеличения рабочих параметров уже имеющихся насадок и инструментов. . Используется совместно с битами серии НЕХ 1 / 4".

        Преимущества

        • Наличие магнитного контакта позволяют более плотно фиксировать насадку
        • Надежность