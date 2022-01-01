Удлинитель магнитный держатель Практика 773-071, 100мм
Арт. О00000023994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|держатель для бит
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Удлинитель магнитный Практика Профи используется совместно с шуруповертами и гайковертам для увеличения рабочих параметров уже имеющихся насадок и инструментов. . Используется совместно с битами серии НЕХ 1 / 4".
Преимущества
- Наличие магнитного контакта позволяют более плотно фиксировать насадку
- Надежность