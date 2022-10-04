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Зубило Практика 791-653
5.0
1
1 971 ₽
2 190 ₽
Зубила для перфораторов
  • Персональная скидка
Зубило Практика 791-653
Арт. О00000024119
5.0
1
Зубило Практика 791-653
  • Персональная скидка

Зубило Практика 791-653

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  • -219 ₽
1 971 ₽
2 190 ₽
за штуку
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Цена в магазине: 2 190 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 621 пункта выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000024119
5.0
1

Характеристики

Производитель
Практика
Тип хвостовика
SDS-Plus
Общая длина, мм
180
Ширина, мм
45
Материал
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -219 ₽
1 971 ₽
2 190 ₽
за штуку
Цена при
заказе на сайте
Цена в магазине: 2 190 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 621 пункта выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Зубило Бучарда SDS-plus (45x45х180 мм; 16Z) ПРАКТИКА 791-653 предназначена для перфораторов и отбойных молотков. Применяется для работы в ударном режиме без вращения. Представляет из себя ударную платформу с насечкой в виде пирамидок.

    Используется для создания технических шероховатостей на поверхности камня, бетона и других минеральных материалов, для решения следующих задач в строительстве:

    • улучшение сцепляющих свойств поверхности при последующей облицовке керамикой, плиткой;
    • подготовка поверхности к чистовой обработке, удаление старой краски, штукатурки, слоев ровнителей;
    • создание декоративной шероховатой поверхности на мраморе и граните в дизайнерских целях;
    • обнажение арматуры без ее повреждения в железобетоне, очистка верхних рыхлых слоев старого бетона для последующей повторной заливки.

    Бучарда изготовлена из инструментальной стали с закалкой токами высокой частоты.