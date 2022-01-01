Зубило Практика 035-219

Зубило пикообразное 300 мм от российской компании-производителя ПРАКТИКА служит для применения с тяжелыми перфораторами профессионального класса. Изделие с хвостовиком стандарта SDS-MAX подходит для строительных инструментов с соответствующим типом патроном. Оснастка используется для демонтажа бетонных конструкций, разрушения кирпичной кладки и выдалбливания проемов. Продукция выполнена из высококачественного и твердого металла, благодаря чему характеризуется надежностью и износостойкостью. Заостренный наконечник обеспечивает аккуратное и быстрое создание пробоин. Зубило максимально закалено, за счет чего при сложных ударных работах длительное время не теряет своих функциональных возможностей. Изделие гарантирует точность проводимых работ, а передача ударной энергии практически без потерь ускоряет процесс. С целью упрощения осевого смещения хвостовика желательно пользоваться консистентной смазкой.