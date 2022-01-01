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Зубило Практика 035-219
310 ₽
Пики
    Зубило Практика 035-219
    Арт. О00000024155
    Зубило Практика 035-219
    Зубило Практика 035-219
      Зубило Практика 035-219
      Зубило Практика 035-219

      Зубило Практика 035-219

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024155

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		280
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зубило пикообразное 300 мм от российской компании-производителя ПРАКТИКА служит для применения с тяжелыми перфораторами профессионального класса. Изделие с хвостовиком стандарта SDS-MAX подходит для строительных инструментов с соответствующим типом патроном. Оснастка используется для демонтажа бетонных конструкций, разрушения кирпичной кладки и выдалбливания проемов. Продукция выполнена из высококачественного и твердого металла, благодаря чему характеризуется надежностью и износостойкостью. Заостренный наконечник обеспечивает аккуратное и быстрое создание пробоин. Зубило максимально закалено, за счет чего при сложных ударных работах длительное время не теряет своих функциональных возможностей. Изделие гарантирует точность проводимых работ, а передача ударной энергии практически без потерь ускоряет процесс. С целью упрощения осевого смещения хвостовика желательно пользоваться консистентной смазкой.