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Зубило Практика 773-705
450 ₽
470 ₽
Пики
    Зубило Практика 773-705
    Арт. О00000024158
    Зубило Практика 773-705
    Зубило Практика 773-705
    Зубило Практика 773-705
    Зубило Практика 773-705
      Зубило Практика 773-705
      Зубило Практика 773-705
      Зубило Практика 773-705
      Зубило Практика 773-705

      Зубило Практика 773-705

      • -20 ₽
      450 ₽
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024158

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		280
      Все характеристики
      • -20 ₽
      450 ₽
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пикообразное зубило 300 мм от российской компании-производителя ПРАКТИКА совместимо с тяжелыми строительными перфораторами профессионального класса. Хвостовик стандарта SDS-MAX подходит для инструментов с соответствующим типом патрона. Пять пазов быстро вставляются и надежно фиксируются, что исключает прокручивание, выпадение изделия, а также потерю ударной энергии. Это повышает точность, аккуратность и четкость проводимых работ, а также гарантирует безопасность оператора. Модель служит для демонтажа бетонных конструкций, стен из кирпича и камня, долбления проемов. Специальная заточка оснастки X-Tec гарантирует разрушительные работы на высоком уровне. Зубило изготовлено из крепкой, надежной инструментальной стали, за счет чего отличается практичностью и износоустойчивостью. Максимальная закалка и оптимально выверенная конструкция изделия обеспечивают обязательное выполнение поставленных задач.