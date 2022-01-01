Зубило Практика 773-705

Пикообразное зубило 300 мм от российской компании-производителя ПРАКТИКА совместимо с тяжелыми строительными перфораторами профессионального класса. Хвостовик стандарта SDS-MAX подходит для инструментов с соответствующим типом патрона. Пять пазов быстро вставляются и надежно фиксируются, что исключает прокручивание, выпадение изделия, а также потерю ударной энергии. Это повышает точность, аккуратность и четкость проводимых работ, а также гарантирует безопасность оператора. Модель служит для демонтажа бетонных конструкций, стен из кирпича и камня, долбления проемов. Специальная заточка оснастки X-Tec гарантирует разрушительные работы на высоком уровне. Зубило изготовлено из крепкой, надежной инструментальной стали, за счет чего отличается практичностью и износоустойчивостью. Максимальная закалка и оптимально выверенная конструкция изделия обеспечивают обязательное выполнение поставленных задач.