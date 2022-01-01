Зубило Практика 035-202

Пикообразное зубило длиной 400 мм от производителя ПРАКТИКА предназначается для интенсивного и частого использования с тяжелыми строительными перфораторами. Модель с хвостовиком SDS-MAX подходит для профессиональных инструментов с соответствующим патроном. Изделие служит для разрушения стен из кирпичной кладки, демонтажных работ бетонных конструкций и выдалбливания проемов. Оснастка произведена из качественной и крепкой стали, за счет чего отличается твердостью, надежностью и износостойкостью. Заостренный наконечник обеспечивает оперативное и аккуратное создание пробоин. Изделие оптимальной конструкции закалено, благодаря чему даже при сложных работах и длительной эксплуатации остается целым и не поддается коррозии. Зубило гарантирует точность проводимых работ, а передача ударной энергии без потерь ускоряет процесс. Для упрощения осевого смещения хвостовика рекомендуется применять консистентную смазку.