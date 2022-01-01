Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зубило Практика 035-202
410 ₽
430 ₽
Пики
    Зубило Практика 035-202
    Арт. О00000024156
    Зубило Практика 035-202
    Зубило Практика 035-202
      Зубило Практика 035-202
      Зубило Практика 035-202

      Зубило Практика 035-202

      • -20 ₽
      410 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024156

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      • -20 ₽
      410 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пикообразное зубило длиной 400 мм от производителя ПРАКТИКА предназначается для интенсивного и частого использования с тяжелыми строительными перфораторами. Модель с хвостовиком SDS-MAX подходит для профессиональных инструментов с соответствующим патроном. Изделие служит для разрушения стен из кирпичной кладки, демонтажных работ бетонных конструкций и выдалбливания проемов. Оснастка произведена из качественной и крепкой стали, за счет чего отличается твердостью, надежностью и износостойкостью. Заостренный наконечник обеспечивает оперативное и аккуратное создание пробоин. Изделие оптимальной конструкции закалено, благодаря чему даже при сложных работах и длительной эксплуатации остается целым и не поддается коррозии. Зубило гарантирует точность проводимых работ, а передача ударной энергии без потерь ускоряет процесс. Для упрощения осевого смещения хвостовика рекомендуется применять консистентную смазку.